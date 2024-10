Ballando con le Stelle 2024: Mariotto Sconvolge con il Voto Zero a Fourkan Palali e Francesco Paolantoni (Di domenica 13 ottobre 2024) Fourkan Palali, attore turco noto per la fiction Terra Amara, non crede ai propri occhi quando, durante la terza puntata di Ballando con le Stelle 2024, Guillermo Mariotto alza la paletta con il Voto Zero. Nonostante un punteggio complessivo migliorato rispetto alle prime due esibizioni (20 punti), Mariotto non ha apprezzato la performance di Palali, suscitando disapprovazione del pubblico e sorpresa dell’attore, che aveva già espresso frustrazione per la severità dei giudici nelle puntate precedenti. Francesco Paolantoni: Secondo “Zero” della Serata Il giudice Mariotto ha riservato lo stesso trattamento anche a Francesco Paolantoni, che, nonostante i problemi di salute legati alla diverticolite, si è presentato in gara. Spettacolo.periodicodaily.com - Ballando con le Stelle 2024: Mariotto Sconvolge con il Voto Zero a Fourkan Palali e Francesco Paolantoni Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024), attore turco noto per la fiction Terra Amara, non crede ai propri occhi quando, durante la terza puntata dicon le, Guillermoalza la paletta con il. Nonostante un punteggio complessivo migliorato rispetto alle prime due esibizioni (20 punti),non ha apprezzato la performance di, suscitando disapprovazione del pubblico e sorpresa dell’attore, che aveva già espresso frustrazione per la severità dei giudici nelle puntate precedenti.: Secondo “” della Serata Il giudiceha riservato lo stesso trattamento anche a, che, nonostante i problemi di salute legati alla diverticolite, si è presentato in gara.

