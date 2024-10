Sport.quotidiano.net - Affetto granata. In porta a parare i tiri di Girma

(Di domenica 13 ottobre 2024) Segnare un gol a Sposito oppureun tiro di Kabashi o. L’impensabile è andato in scena ieri pomeriggio al centro commerciale Meridiana, che ha ospitato i calciatori della Reggiana Alex Sposito, Elvis Kabashi, Natane Lorenzo Libutti. I quattro ’moschettieri’ si sono intrattenuti per un paio d’ore con decine di tifosi, soprattutto bambini, che hanno avuto la possibilità di tirare due calci con i loro idoli. Per quanto riguarda la squadra, oggi domenica di riposo, dopo che ieri mattina ha svolto allenamento. La ripresa è fissata per domani pomeriggio, con le sedute che dovrebbero proseguire al mattino martedì e mercoledì e saranno aperte al pubblico.