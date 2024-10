Ilrestodelcarlino.it - A Fano “la cultura deve vincere sulla burocrazia”. Serfilippi spalanca le porte a San Pietro in Valle

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Da oggi aprono al pubblico, in modo permanente, le chiese di Sanine San Francesco. Il sindaco Lucaha celebrato i suoi primi 100 giorni di governo della città “ndo ledella”, concetto ribadito nel video presentato ieri. Con un vero e proprio ‘coup de théâtre’, il primo cittadino ha scelto la chiesa barocca di via Nolfi, chiusa da quasi 7 anni, per raccontare l’operato della sua giunta dopo la vittoria elettorale. Da oggi il cancello della San Francesco sarà sempreto, mentre a Saninsi entrerà su prenotazione con visite guidate a gruppi di 20 persone, il portone non sarà più chiuso e per il regolare l’afflusso dei visitatori sarà sufficiente un semplice cordone posizionato all’ingresso.