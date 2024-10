A che ora Berrettini-Darderi, ATP Stoccolma 2024: programma, tv, streaming (Di domenica 13 ottobre 2024) Archiviata la tournée asiatica, il circuito maggiore del tennis maschile si sposta progressivamente in Europa per l’ultima fase della stagione che si svolge come di consueto sul veloce indoor. Domani, in occasione del primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma 2024, andrà in scena il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Nessun precedente ufficiale tra i due a livello ATP. La classifica mondiale suggerirebbe un possibile confronto equilibrato (n.44 contro n.42 del ranking), ma in realtà Berrettini parte con i favori del pronostico grazie ad un rendimento storicamente nettamente superiore rispetto all’italo-argentino. Il romano, dopo i vari problemi fisici dell’ultimo biennio, sta cercando di risalire le graduatorie mondiali e nelle prossime settimane metterà nel mirino la top30 per poter essere testa di serie agli Australian Open 2025. Oasport.it - A che ora Berrettini-Darderi, ATP Stoccolma 2024: programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Archiviata la tournée asiatica, il circuito maggiore del tennis maschile si sposta progressivamente in Europa per l’ultima fase della stagione che si svolge come di consueto sul veloce indoor. Domani, in occasione del primo turno dell’ATP 250 di, andrà in scena il derby azzurro tra Matteoe Luciano. Nessun precedente ufficiale tra i due a livello ATP. La classifica mondiale suggerirebbe un possibile confronto equilibrato (n.44 contro n.42 del ranking), ma in realtàparte con i favori del pronostico grazie ad un rendimento storicamente nettamente superiore rispetto all’italo-argentino. Il romano, dopo i vari problemi fisici dell’ultimo biennio, sta cercando di risalire le graduatorie mondiali e nelle prossime settimane metterà nel mirino la top30 per poter essere testa di serie agli Australian Open 2025.

