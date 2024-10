Ilgiorno.it - A Barzio la missione dello storico Augusto Amanti: svelare l’identità del soldato alleato morto nel ’45

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Lecco) – Una degna sepoltura sempre curata, una lapide, un sintetico epitaffio, una data generica e null’altro. È la tomba semisconosciuta del milite ignoto della Valsassina. Si trova in un angolo remoto del cimitero di. Come si chiamasse quel milite senza nome e senza storia, quale divisa indossasse, da dove arrivasse, quando, dove e come sianon si sa. Vorrebbe scoprirlo e raccontarloGiuseppe, 77 anni, vicepresidente dell’Anpi della Valsassina elocale. “nel 1945”, recita solo l’epigrafe. Spulciando gli archivi municipali risulta arrivasse dalla Valtorta e che sia stato seppellito il 16 luglio del ‘45. “Probabilmente era unevaso dal campo di prigionia di Grumello al Piano o nei diversi distaccamenti di lavori forzati della zona dove venivano internati i prigionieri di guerra - spiega Beppe -.