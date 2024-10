A 72 anni il sindaco di Figline affronta (nel fango) la gara a ostacoli: “La vita è una sfida” (Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 - Tra gli oltre mille obstacle runner che si sono messi alla prova nel superare i propri limiti, è stato senza dubbio lui il più “diabolico”. A tagliare il traguardo di Inferno Mud, la storica corsa a ostacoli fiorentina, il sindaco di Figline e Incisa Valdarno Valerio Pianigiani. Proprio nel Comune da lui amministrato, il primo cittadino, che ha recentemente festeggiato i primi 100 giorni di mandato, ha risposto con entusiasmo alla “chiamata di Lucifero”, in compagnia dell’assessore allo Sport Fabio Gabbrielli, trovandosi faccia a faccia, lungo il percorso off-road tra i vigneti del Chianti, con Giuda Iscariota, Caronte, Malebolge, Conte Ugolino e tutti gli ulteriori ostacoli, naturali e artificiali, dai nomi di ispirazione dantesca. Lanazione.it - A 72 anni il sindaco di Figline affronta (nel fango) la gara a ostacoli: “La vita è una sfida” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 - Tra gli oltre mille obstacle runner che si sono messi alla prova nel superare i propri limiti, è stato senza dubbio lui il più “diabolico”. A tagliare il traguardo di Inferno Mud, la storica corsa afiorentina, ildie Incisa Valdarno Valerio Pianigiani. Proprio nel Comune da lui amministrato, il primo cittadino, che ha recentemente festeggiato i primi 100 giorni di mandato, ha risposto con entusiasmo alla “chiamata di Lucifero”, in compagnia dell’assessore allo Sport Fabio Gabbrielli, trovandosi faccia a faccia, lungo il percorso off-road tra i vigneti del Chianti, con Giuda Iscariota, Caronte, Malebolge, Conte Ugolino e tutti gli ulteriori, naturali e artificiali, dai nomi di ispirazione dantesca.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cantieri sui ponti - altri ostacoli. I danni del maltempo e l’inverno : “Al lavoro per stare nei tempi” - A chi ci chiede come mai i lavori non siano stati fatti d’estate, la risposta è dettata dal rispetto che abbiamo dovuto nei confronti anche delle attività presenti che durante il periodo estivo vedono il maggior numero di fruitori e visitatori di questa parte di territorio”. Prima dell’intervento sulla struttura, andranno spostati tutti i sottoservizi poi la ditta appaltatrice darà il via ai ... (Lanazione.it)

Atletica - altro dramma in Kenya : morto a 32 anni l’ostacolista Kemboi - A Iten, nella contea di Elgeyo Marakwet, è stato infatti rinvenuto il corpo di Clement Kemboi. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, sembrerebbe che l’uomo si sia tolto la vita. Dopo le morti di Kipyegon Bett e Samson Kandie, il mondo dell’atletica piange un’altra scomparsa, sempre in Kenya. (Sportface.it)

“Voglio lottare per avere un figlio a 46 anni - non ci sono ostacoli. Con Stefano Oradei siamo pronti ad affidarci anche alla scienza” : l’annuncio di Manila Nazzaro - Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre. Non credevo al colpo di fulmine, mi sembrava surreale provare emozioni così forti in così poco tempo. Ora ci credo, abbiamo realizzato la nostra favola“, aveva raccontato la showgirl. E, nonostante l’età non sia dalla sua parte, lei si è detta disposta a tutto pur di riuscire a diventare mamma. (Ilfattoquotidiano.it)