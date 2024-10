Voragine si apre nella strada Chiusa al traffico importante arteria pontina

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) Le autorità sono state costrette a chiudere untratto di, quello di via Valvisciolo per la precisione, a causa di unaapertasi sul mantole. L’enorme buco che si vedefoto si è creato proprio sotto Bassiano, che quindi non può essere raggiunta se non passando per via Bassiano, quindi provenendo da Sezze. Niente “Vallone”, quindi, come viene chiamata ladai residenti della zona. Il grave danno sarebbe stato causato da una grossa perdita idrica per cui, per il ripristino, si attende l’intervento dei tecnici di Acqualatina. L'articolosialproviene da Dayitalianews.