Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 09:30

(Di sabato 12 ottobre 2024)DEL 12 OTTOBREORE 09.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONESUD E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO DA OGGI AL 3 DI NOVEMBRE TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI CITTADINI. L’INCREMENTO DELLE CORSE È PREVISTO NEI FINE SETTIMANA. METRO C, PER LAVORI, FINO AL 31 OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 21 IL TRATTO DI LINEA TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI È SOSTITUITO DA BUS. INOLTRE, DAL 25 AL 27 OTTOBRE, DALLE ORE 20,30 LA LINEA C SARÀ INTEGRALMENTE SOSTITUITA DA NAVETTE BUS.