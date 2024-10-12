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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 09:30 (Di sabato 12 ottobre 2024) Viabilità DEL 12 OTTOBRE 2024 ORE 09.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO DA OGGI AL 3 DI NOVEMBRE TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI CITTADINI. L’INCREMENTO DELLE CORSE È PREVISTO NEI FINE SETTIMANA. METRO C, PER LAVORI, FINO AL 31 OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 21 IL TRATTO DI LINEA TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI È SOSTITUITO DA BUS.  INOLTRE, DAL 25 AL 27 OTTOBRE, DALLE ORE 20,30 LA LINEA C SARÀ INTEGRALMENTE SOSTITUITA DA NAVETTE BUS.
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