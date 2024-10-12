Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 09:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 08 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DI TOR CERVARA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO PER UN AUTOCARRO FERMO IN CORSIA DI MARCIA. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 07 : 30 - DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DI TOR CERVARA E VIA PALMIRO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 20 : 30 - DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. FERROVIA METROMARE: PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA CHE SI SVOLGON IN ORARIO SERALE E NOTTURNO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ L’ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA DI SNA PAOLO E COLOMBO PARTE ALLE 21, POI IL SERVIZIO PROSEGUE SU BUS. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 19 : 45 - ORA LE CONSOLARI: SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI; SULLA CASILINA FILE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)
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