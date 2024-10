Vertice ASEAN: UE cerca un partenariato strategico con il sud-est asiatico (Di sabato 12 ottobre 2024) È iniziato il Vertice ASEAN in Lagos: l’UE cerca un partenariato strategico con il sud-est asiatico. Gli analisti non prevedono grandi risoluzioni su questioni regionali critiche. Vertice ASEAN: presente anche l’UE Al via il Vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Il summit annuale si sta tenendo in Laos. Il blocco formato da Brunei, Periodicodaily.com - Vertice ASEAN: UE cerca un partenariato strategico con il sud-est asiatico Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) È iniziato ilin Lagos: l’UEuncon il sud-est. Gli analisti non prevedono grandi risoluzioni su questioni regionali critiche.: presente anche l’UE Al via ildell’Associazione delle nazioni del sud-est). Il summit annuale si sta tenendo in Laos. Il blocco formato da Brunei,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asean - al via il vertice in Laos : focus su Myanmar e tensioni Mar Cinese - “La geopolitica e la geoeconomia attuali sono complesse e in continua evoluzione. Con molta probabilità, considerata la tempistica degli incontri, si parlerà anche della situazione in Medioriente sebbene il Sud Est asiatico abbia affrontato solo ripercussioni indirette. Il vertice sarà seguito da una serie di incontri bilaterali con le principali potenze globali tra cui Stati Uniti, Cina e ... (Lapresse.it)