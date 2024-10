Ilrestodelcarlino.it - ’Una corsa fuori dal Comune’. La gara podistica di solidarietà

(Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre, a Cesena, con l’organizzazione del gruppo podistico della Nuova Virtus, si terrà la prima edizione di ‘Unadal. In effetti lo è eccome e non perché il tracciato esce dai confini cesenati, toccando pure il territorio di Roncofreddo. Il vero valore aggiunto riguarda piuttosto il fatto che il ricavato dell’evento verrà devoluto in beneficienza all’Irst di Meldola, a sostegno delle cure e dei progetti di ricerca portati avanti quotidianamente da equipe di eccellenza. "Il nostro gruppo è nato una decina d’anni fa – hanno raccontato gli organizzatori – dalla voglia di alcuni amici di divertirsi insieme. Da allora sono cambiate tante cose: siamo arrivati a contare una settantina di iscritti che praticano qualsiasi genere di, dalle maratone ai trail, ognuno secondo i suoi gusti.