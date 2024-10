Ufficializzato il custode di valle Millecampi: è un giovane pescatore (Di sabato 12 ottobre 2024) E’ un giovane pescatore il custode di valle Millecampi: Devy Chinazzi, diplomato alla scuola di pesca di Coldiretti, ha vinto il bando della Provincia di Padova per la gestione del casone e dello specchio d’acqua in comune di Codevigo. E’ lui l’animatore di questa isola che conserva intatta la Padovaoggi.it - Ufficializzato il custode di valle Millecampi: è un giovane pescatore Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E’ unildi: Devy Chinazzi, diplomato alla scuola di pesca di Coldiretti, ha vinto il bando della Provincia di Padova per la gestione del casone e dello specchio d’acqua in comune di Codevigo. E’ lui l’animatore di questa isola che conserva intatta la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ufficializzato il custode di valle Millecampi: è un giovane pescatore - Ieri 11 ottobre la presentazione di Devy Chinazzi, alla presenza del presidente di Coldiretti Padova Roberto Lorin e del direttore Carlo Belotti e il coordinamento della Provincia ... (padovaoggi.it)

Milano inaugura la metro M4 - MILANO. La nuova metropolitana, con le sue 21 fermate, permette di attraversare per 15 chilometri la città da Est, dove si trova l'aeroporto di Linate, alla periferia Ovest di San Cristoforo e del qua ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Ecco come il gatto senza occhi Noey si gusta per la prima volta l’autunno dopo esser guarito grazie a una cura sperimentale anti Covid - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... (laprovinciapavese.gelocal.it)