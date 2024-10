Uccise il padre a coltellate: Matteo Lombardini rinviato a giudizio, sarà giudicato dalla Corte d’Assise (Di sabato 12 ottobre 2024) Nembro. sarà la Corte d’Assise a giudicare Matteo Lombardini, il 35enne che nel novembre 2023 Uccise il padre a coltellate e ferì gravemente la madre. Era nel pieno di una crisi psicotica, sentiva delle voci che gli dicevano di ammazzare e le ha seguite. Ha afferrato un coltello dalla cucina, e lo ha affondato nell’addome del padre Giuseppe, poi ha aggredito la mamma, Mariangela Stella, di 67 anni, intervenuta per difendere il marito dalla furia del figlio. Matteo si trova ora nella Rems di Castiglione delle Stiviere, la struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. È incapace di intendere e di volere, secondo il perito nominato dal giudice delle indagini preliminari. Bergamonews.it - Uccise il padre a coltellate: Matteo Lombardini rinviato a giudizio, sarà giudicato dalla Corte d’Assise Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nembro.laa giudicare, il 35enne che nel novembre 2023ile ferì gravemente la madre. Era nel pieno di una crisi psicotica, sentiva delle voci che gli dicevano di ammazzare e le ha seguite. Ha afferrato un coltellocucina, e lo ha affondato nell’addome delGiuseppe, poi ha aggredito la mamma, Mariangela Stella, di 67 anni, intervenuta per difendere il maritofuria del figlio.si trova ora nella Rems di Castiglione delle Stiviere, la struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. È incapace di intendere e di volere, secondo il perito nominato dal giudice delle indagini preliminari.

