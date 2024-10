Tutto il calcio in lutto Dramma allo stadio il calciatore collassa e muore durante la partita

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Malore in campoladi campionato: purtroppo ilnon ce l’ha fatta ed è morto. Mondo dello sport sotto shock. La tragica notizia è stata confermata poco fa dalle autorità sportive. Da sabato scorso lottava tra la vita e la morte in ospedale, dove era arrivato in condizioni gravissime. I medici lo avevano sottoposto anche a un intervento chirurgico nella speranza di salvargli la vita, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. “Ancora non ci crediamo”. La società sportiva per cui giocava ha pubblicato poco fa un comunicato in cui esprimeil dolore e lo sgomento per il tragico epilogo. La tragedia si è consumata davanti agli occhi di tanti tifosi presentisabato scorso. Al 72º minuto, l’arbitro ha dovuto interrompere lapoiché uno dei giocatori si era improvvisamente accasciato a terra, privo di sensi.