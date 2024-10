Superbike: tutto facile per Razgatlioglu nella gara-1 del GP di Estoril. Ma Bulega tiene ancora aperti i giochi (Di sabato 12 ottobre 2024) Un dominio totale. Toprak Razgatlioglu ha trionfato nella gara-1 del GP di Estoril, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike in scena questo fine settimana presso il circuito dell’Estoril. Una vittoria ottenuta con estrema facilità dal turco che, di fatto, mette una seria ipoteca sul titolo, anche se i giochi rimangono in qualche modo aperti. Il pilota della BMW si è reso artefice di una prova rasente la perfezione, specchio di un weekend altrettanto impeccabile, almeno fino a questo momento. Nonostante una partenza leggermente contratta, in cui si è ritrovato al terzo posto dietro a Petrucci e Locatelli, l’anatolico (poleman nelle qualifiche della mattina) ha recuperato subito terreno nelle prime battute della gara, prendendo la testa al quinto giro e correndo indisturbato fino alla bandiera a scacchi. Oasport.it - Superbike: tutto facile per Razgatlioglu nella gara-1 del GP di Estoril. Ma Bulega tiene ancora aperti i giochi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un dominio totale. Toprakha trionfato-1 del GP di, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 diin scena questo fine settimana presso il circuito dell’. Una vittoria ottenuta con estrema facilità dal turco che, di fatto, mette una seria ipoteca sul titolo, anche se irimangono in qualche modo. Il pilota della BMW si è reso artefice di una prova rasente la perfezione, specchio di un weekend altrettanto impeccabile, almeno fino a questo momento. Nonostante una partenza leggermente contratta, in cui si è ritrovato al terzo posto dietro a Petrucci e Locatelli, l’anatolico (poleman nelle qualifiche della mattina) ha recuperato subito terreno nelle prime battute della, prendendo la testa al quinto giro e correndo indisturbato fino alla bandiera a scacchi.

