Sinner piega Machac | vola in finale a Shanghai chiuderà l' anno da numero 1 Atp

Jannik Sinner è in finale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 oggi, sabato 12 ottobre, ha battuto in semifinale il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-5. Ora attende chi avrà la meglio nell'altra semifinale tra Djokovic e Fritz per giocarsi il titolo.

Sinner doma un impetuoso Machac - approda in finale a Shanghai e sarà n.1 a fine anno! - Leggendo le statistiche, sono da rimarcare i 10 ace, il 67% di prime di servizio messe in campo da Sinner, raccogliendo il 74% dei quindici. Nel secondo set lo spartito si ripete in termini di impostazione tattica: le fiammate di Machac da un lato e la granitica solidità di Sinner dall’altro. Il ceco gioca d’anticipo alla Andre Agassi, mettendo tanta intensità e profondità nel suo tennis. (Oasport.it)

Sinner in finale a Shanghai - Machac impotente : occhio al passante di rovescio - è incontenibile | Video - Sinner va ancora avanti tenendo il servizio a zero, è il terzo in questo set: 5-4. twitter. pic. Point of the match so far from Jannik Sinner against Thomas Machac in the Shanghai semifinal. Sinner tiene il servizio a zero ancora una volta, la quarta in partita, e chiude con un ace portandosi sul 6-5. (Liberoquotidiano.it)

Masters 1000 di Shanghai - Sinner batte Machac e conquista la finale - Il numero uno al mondo ha superato in due set (6-4, 7-5) il tennista ceco 33esimo nel ranking Atp, conquistando così la finale del Masters 1000 di Shangai. Articolo completo: Masters 1000 di Shanghai, Sinner batte Machac e conquista la finale dal blog Lettera43 . Nella finale del torneo cinese l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. (Lettera43.it)

Sinner strepitoso - è in finale a Shanghai dopo aver battuto Machac : affronterà Djokovic o Fritz - Sinner conquista la finale a Shanghai dopo aver battuto Machac in semifinale: partita tiratissima fino all'ultimo grazie al tennista ceco che ha messo in difficoltà il rivale.Continua a leggere . (Fanpage.it)