Sinner-Machac, la diretta live della semifinale all'ATP Shanghai: Jannik vuole la finale con Djokovic o Fritz (Di sabato 12 ottobre 2024) La diretta di Sinner-Machac oggi al Masters di Shanghai: la cronaca della partita e gli aggiornamenti live.

Sinner a mille rivede già Djokovic. Esame Machac - in palio la finale . Nole sfida Fritz : "Io continuo» - Ma chi deve temere, ora, Jannik Sinner? Alle 10. E l’effetto di fine di un’era è palpabilissimo, certificato dal fatto che per la prima volta dopo venti anni nessuno Slam stagionale è stato vinto dai quattro giocatori che hanno cambiato questo sport. I bookies fissano la situazione: la vittoria del nostro viene ripagata quasi nulla, 1,1 volte la quota giocata, quella dell’avversario più di sei ... (Sport.quotidiano.net)

Sinner-Machac oggi - ATP Shanghai 2024 : orario - programma - tv - streaming - OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Un tennis brillante quello proposto dal n. 00 italiane A. Tuttavia, la consistenza mostrata da Jannik è stata confortante. Il ceco è riuscito nell’impresa di battere nei quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz, il principale favorito per la vittoria di questo evento e reduce dal sigillo di Pechino, battendo proprio Sinner nell’atto conclusivo. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Machac - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 va a caccia della finale dalle 10.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner vs Machac in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Jannik Sinner e Tomas Machac, semifinale del Masters1000 di Shanghai (Cina). Vi è un solo precedente tra i due, risalente al 1000 di Miami di quest’anno, vinto in due set da Jannik. (Oasport.it)

ATP Shanghai - è tempo di semifinali : Machac va in pasto a Sinner dopo il gran successo su Alcaraz. Djokovic per altri record - Fritz per sfatare un tabù - A stagliarsi di fronte a quello che tra due mesi sarà l’ultimo dei big three ancora in attività vedremo Taylor Fritz, a una delle stagioni più prolifiche della carriera. Shanghai ha ridato respiro anche a Novak Djokovic, che non vedeva il campo dagli US Open. Tomas Machac ha negato il quarto atto stagionale della rivalità che segnerà il tennis mondiale dei prossimi anni. (Oasport.it)