Sinner batte Machac in 2 set e va in finale contro Djokovic (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Ancora una finale per Jannik Sinner in questo 2024 strepitoso per l'azzurro numero uno al mondo. Battuto in due set il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-5, al termine di una partita tutt'altro che banale dove l'altoatesino ha dovuto riparare al break subito al primo gioco del match, con un bel primo set durato 44 minuti tra grandi giocate, scambi duri, tre break. Il secondo set scorre ancora più combattuto, e il sorpasso decisivo si consuma sul 6-5, con il break che regala a Sinner la finale. L'azzurro si giocherà il titolo contro il vincente dell'altra semifinale, Novak Djokovic. Con la vittoria di oggi su Machan Jannik Sinner si conquista la certezza di chiudere l'anno da numero 1 al mondo. "Chiudere l'anno da numero 1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare", ha detto l'altoatesino subito dopo il match, chiuso in due set. Agi.it - Sinner batte Machac in 2 set e va in finale contro Djokovic Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Ancora unaper Jannikin questo 2024 strepitoso per l'azzurro numero uno al mondo. Battuto in due set il ceco Tomascon il punteggio di 6-4 7-5, al termine di una partita tutt'altro che banale dove l'altoatesino ha dovuto riparare al break subito al primo gioco del match, con un bel primo set durato 44 minuti tra grandi giocate, scambi duri, tre break. Il secondo set scorre ancora più combattuto, e il sorpasso decisivo si consuma sul 6-5, con il break che regala ala. L'azzurro si giocherà il titolo contro il vincente dell'altra semi, Novak Djokovic. Con la vittoria di oggi su Machan Janniksi conquista la certezza di chiudere l'anno da numero 1 al mondo. "Chiudere l'anno da numero 1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare", ha detto l'altoatesino subito dopo il match, chiuso in due set.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Machac e vola in finale a Shanghai : affronterà Djokovic - L’azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il ceco Tomas Machac per 6-4, 7-5 in 1h44?. . Come nel primo set, Sinner piazza il break nel momento chiave: Machac cede nel dodicesimo game, Jannik chiude 7-5 e vola in finale. Ho perso subito il servizio, poi ho cercato di giocare ogni punto e di scambiare il più possibile. (Seriea24.it)

Shanghai - uno spettatore urla : “Ti amo Sinner”. E Machac risponde : “E io allora?” – Video - A quel punto Machac ha allargato le braccia dicendo: “E io allora?”, scatenando le risa sia del pubblico che dello stesso Sinner. Subito dopo, mentre Sinner si preparava a servire, un altro spettatore ha urlato: “Jannik ti amo!”. Durante il primo set infatti, qualcuno dagli spalti ha urlato “Federer ti amo!”, rivolgendosi all’ex tennista svizzero, seduto in tribuna per assistere al match. (Seriea24.it)

Sinner batte Machac a Shanghai per 6-4 - 7-5 - l’azzurro chiude l’anno in testa al ranking ATP - domani alle 10 : 30 la finale con Djokovic - Sinner batte il ceco Machac all’ATP Masters 1000 di Shanghai in due set per 6-4 e 7-5: l’azzurro chiuderà l’anno in testa al ranking ATP dopo essersi assicurato matematicamente il primo posto alla guida della classifica, ormai irraggiungibile per Alcaraz, al secondo posto dietro al campione italiano . (Ilgiornaleditalia.it)