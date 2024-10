Serie C, il Team Altamura cade a Catania: gli etnei si impongono per 2-0 (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo quello contro il Monopoli nel derby, il Team Altamura incassa un altro ko: allo stadio Massimino i biancorossi sono caduti per 2-0, risultato che ha sancito la sesta sconfitta complessiva in questa stagione.I padroni di casa sono andati a segno per due volte nel primo tempo, a stretto Baritoday.it - Serie C, il Team Altamura cade a Catania: gli etnei si impongono per 2-0 Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo quello contro il Monopoli nel derby, ilincassa un altro ko: allo stadio Massimino i biancorossi sono caduti per 2-0, risultato che ha sancito la sesta sconfitta complessiva in questa stagione.I padroni di casa sono andati a segno per due volte nel primo tempo, a stretto

Serie C : il Catania piega il Team Altamura per 2-0 e si avvicina alla vetta - Altamura cerca la risposta, ma fatica a verticalizzare e a rispondere ai frequenti attacchi degli avversari. In contemporanea, la Pro Patria vince per 2-1 contro il Lecco, mentre tra AlbinoLeffe e Atalanta U23 finisce in parità per 2-2. Si va dunque a riposo sul 2-0. . La rete del vantaggio arriva al minuto 24 e porta il nome di Carpani. (Sportface.it)

LIVE – Catania-Team Altamura 2-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Allo stadio Massimino gli ambiziosi etnei, 14 punti nelle prime otto e un buon piazzamento in classifica, ospitano i pugliesi che dal canto loro non hanno iniziato molto bene e hanno conquistato 7 punti fin qui, trovandosi in zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 17. (Sportface.it)

LIVE – Catania-Team Altamura 0-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - LA DIRETTA LIVE DI CATANIA-TEAM ALTAMURA Sportface. Allo stadio Massimino gli ambiziosi etnei, 14 punti nelle prime otto e un buon piazzamento in classifica, ospitano i pugliesi che dal canto loro non hanno iniziato molto bene e hanno conquistato 7 punti fin qui, trovandosi in zona playout. Pallone pericoloso, poi deviato in calcio d’angolo 1? – Si inizia, buon divertimento! 17:25 – Buon ... (Sportface.it)