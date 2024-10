Repliche Sinner-Machac: orari e quando vederle semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 (Di sabato 12 ottobre 2024) Tutte le informazioni per seguire in replica il match di semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024 tra Jannik Sinner e Tomas Machac. Il numero uno al mondo vuole proseguire la sua straordinaria stagione e agganciare la terza finale ‘1000’ dopo Miami e Cincinnati, dove in entrambi i casi è riuscito poi a portare a casa il titolo. Il primo favorito del tabellone cinese quest’oggi affronta a sorpresa il ceco Machac, che ha battuto Carlos Alcaraz e da lunedì farà per la prima volta il suo ingresso tra i primi 30 della classifica mondiale. Il match è in programma alle ore 10:30 (le 16:30 locali), tuttavia per chi non potrà seguirlo in diretta, Sky proporrà delle Repliche. Di seguito gli orari. orari Repliche Sinner-Machac Shanghai 2024 15:00 – Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e NOW. 16:15 – Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e NOW. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tutte le informazioni per seguire in replica il match didelditra Jannike Tomas. Il numero uno al mondo vuole proseguire la sua straordinaria stagione e agganciare la terza finale ‘’ dopo Miami e Cincinnati, dove in entrambi i casi è riuscito poi a portare a casa il titolo. Il primo favorito del tabellone cinese quest’oggi affronta a sorpresa il ceco, che ha battuto Carlos Alcaraz e da lunedì farà per la prima volta il suo ingresso tra i primi 30 della classifica mondiale. Il match è in programma alle ore 10:30 (le 16:30 locali), tuttavia per chi non potrà seguirlo in diretta, Sky proporrà delle. Di seguito gli15:00 – Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e NOW. 16:15 – Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e NOW.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Sinner-Machac - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . Il fenomeno altoatesino nei quarti ha lasciato solo cinque game al russo Daniil Medvedev. it  garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. I due giocatori sono pianificati come secondo e penultimo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 10. (Sportface.it)

Sinner-Machac oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 - Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. Anche in questa circostanza, nonostante Machac stia esprimendo il miglior tennis della sua vita, sarà il numero uno del mondo a partire nettamente favorito in base alle quote dei bookmakers. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). (Sportface.it)

Sinner-Machac - oggi la semifinale di Shanghai : orario e dove vederla in tv - 30 italiane di sabato 12 ottobre e - in diretta tv e streaming - se la vedrà con il tennista ceco, già battuto lo scorso marzo […]. L'azzurro sarà in campo a partire dalle 10. L'azzurro sfida il tennista ceco che ha eliminato Alcaraz Jannik Sinner affronterà oggi Tomas Machac, nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. (Sbircialanotizia.it)