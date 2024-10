Ragazze in bianconero pronte alla grande sfida. Magrini: "La missione non è vincere ma provarci" (Di sabato 12 ottobre 2024) Ci sono voluti coraggio ed entusiasmo. Lo slancio e la determinazione di un gruppo di genitori decisi a coltivare la passione delle proprie figlie. Il loro progetto si è fatto portavoce di un movimento pronto a trovare definitivamente, anche sulle lastre, la propria dimensione, il loro motto "Non perdi mai, o vinci o impari". Ecco come è nato il Siena Calcio Femminile: quattro mesi di vita, radici già solide. "La nostra mission è quella non di vincere, ma di provarci – ha spiegato il presidente del sodalizio bianconero, Riccardo Magrini, durante la serata di presentazione delle squadre ai Fedelissimi –. Vogliamo trasmettere i valori veri dello sport, permettere alle Ragazze di vivere la loro passione, di divertirsi. Sport.quotidiano.net - Ragazze in bianconero pronte alla grande sfida. Magrini: "La missione non è vincere ma provarci" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Ci sono voluti coraggio ed entusiasmo. Lo slancio e la determinazione di un gruppo di genitori decisi a coltivare la passione delle proprie figlie. Il loro progetto si è fatto portavoce di un movimento pronto a trovare definitivamente, anche sulle lastre, la propria dimensione, il loro motto "Non perdi mai, o vinci o impari". Ecco come è nato il Siena Calcio Femminile: quattro mesi di vita, radici già solide. "La nostra mission è quella non di, ma di– ha spiegato il presidente del sodalizio, Riccardo, durante la serata di presentazione delle squadre ai Fedelissimi –. Vogliamo trasmettere i valori veri dello sport, permettere alledi vivere la loro passione, di divertirsi.

