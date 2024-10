Pro Patria-Lecco oggi in tv | canale orario e streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Alle 17:30 di, sabato 12 ottobre Proscenderanno in campo in occasione della nona giornata del girone A di. Quindicesima posizione per la squadra di Riccardo Colombo che ha caricato l’ambiente: “Veniamo da una settimana nella quale abbiamo vinto. Siamo contenti, aspettavamo questa vittoria e ora dobbiamo recuperare un po’ di gente infortunata. Sappiamo che colsarà una gara diversa, il grado di difficoltà si alzerà , è una squadra che non fa giocare giovani o almeno ne hanno pochi dentro, è una squadra esperta con giocatori forti. Non stanno attraversando un buon momento di forma, ma gli rientreranno giocatori importanti come Lepore. Dobbiamo alzare il nostro livello di attenzione, perché quello che abbiamo fatto domenica non basta”. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 254 e insu NOW.