Parlamento | Fontana ' temi etici divisivi ma andrebbero affrontati'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "I temi etici dividono gli stessi partiti ma sono convinto che il Parlamento, se investito, dovrebbe anche affrontarli perchè il dibattito in aula è sempre produttivo, bisogna sapersi ascoltare, a volte non succede". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla festa del Foglio. "Il Parlamento è sovraccarico di decreti e quindi il tempo è sempre tiranno ma penso che con calma qualcosa si muoverà".

