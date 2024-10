Omicidio a Rozzano, fermato un 19enne: Manuel Mastrapasqua accoltellato per gli auricolari (Di sabato 12 ottobre 2024) È stato posto in stato di fermo il 19enne accusato dell’Omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre a Rozzano, nel Milanese. Il giovane è stato notato da alcuni agenti della polizia ferroviaria su un treno diretto ad Alessandria. Agli agenti avrebbe fatto alcuni riferimenti all’Omicidio di Mastrapasqua, e per questo è stato poi affidato ai militari per verificare l’attendibilità delle sue dichiarazioni. È stato quindi interrogato dalla pm Letizia Mocciaro che si occupa del caso, insieme agli investigatori dell’Arma. Il 19enne, residente a Rozzano insieme ai genitori, ha precedenti per furto e rapina e lavora in un supermercato, diverso da quello della vittima. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 12 ottobre 2024) È stato posto in stato di fermo ilaccusato dell’di, il 31ennenella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre a, nel Milanese. Il giovane è stato notato da alcuni agenti della polizia ferroviaria su un treno diretto ad Alessandria. Agli agenti avrebbe fatto alcuni riferimenti all’di, e per questo è stato poi affidato ai militari per verificare l’attendibilità delle sue dichiarazioni. È stato quindi interrogato dalla pm Letizia Mocciaro che si occupa del caso, insieme agli investigatori dell’Arma. Il, residente ainsieme ai genitori, ha precedenti per furto e rapina e lavora in un supermercato, diverso da quello della vittima.

