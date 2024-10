Movieplayer.it - Netflix sta cercando di acquisire Cime tempestose di Emerald Fennell per 150 milioni di dollari

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il prossimo adattamento didicon protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi sta scatenando una guerra di offerte. A luglioaveva annunciato che il suo prossimo film sarebbe stato un adattamento del romanzo classico di Emily Brontë. Margot Robbie e Jacob Elordi saranno i protagonisti dell'adattamento. La Robbie interpreterà Catherine Earnshaw, mentre Elordi sarà Heathcliff.scriverà , dirigerà e produrrà . Saltburn, la registaspiega il finale: "È una fiaba, non faccio niente che non lo sia" Uno scontro di volontà Secondo Matt Belloni di Puck, si è scatenata una guerra di offerte per acquistare il film di. Si è arrivati al punto chesta offrendo 150diper