Mauro Corona e i problemi con l’alcolismo | Provo a smettere ma ci ricado Ho un po’ di stanchezza non so quanto mi resta da vivere

(Di sabato 12 ottobre 2024) «Sto provando a limitare l’alcol. Ci sono riuscito una volta per 5 anni, poi sono ricaduto. la seconda volta ce l’ho fatta per 2 anni. Ma dall’alcol è difficile uscire. Lo puoi sospendere, conosco amici che l’hanno sospeso anche per tutta la vita. Purtroppo ogni tanto ci ricasco, è una vipera che ti morde e non ne esci più. Ma non trovo alcuna giustificazione: la colpa è mia, sarebbe facile parlare dell’infanzia e trovare scuse. No, è colpa mia, è una scelta». L’alpinista e scrittore, ospite a Verissimo, parla dei suoicon l’alcol, come già aveva fatto alcuni mesi fa. E non si fa sconti. «Con l’alcol ho avutofin da piccolo. In paese se non bevevi la grappa da bambino a 9-10 anni non andava bene. Mio nonno mi dava scodelle di vino.