Lecco, riaperta la Statale 36: ripristinata la circolazione in entrambi i sensi (Di sabato 12 ottobre 2024) Lecco, 12 ottobre 2024 – La Statale 36 è di nuovo aperta, in entrambe le direttrici. Nella prima serata di oggi, dopo che i vigili del fuoco hanno terminato di prosciugare l'acqua che ieri ha allagato la galleria San Martino della 36, i tecnici di Anas hanno ripristinato la circolazione anche in direzione nord, da Milano verso Lecco. Al momento è stata attivata solo una delle due corsie, mentre una resta temporaneamente ancora impraticabile. Già ieri era stata invece riaperta una parte della carreggiata sud, da Colico verso Milano, che poi nel pomeriggio di oggi è stata riaperta completamente. L'emergenza quindi è terminata. Sono state 36 ore di delirio, sia per gli automobilisti e camionisti in viaggio sulla Statale, sia per i lecchesi e quanti abitano lungo i tragitti alternativi alla 36. Ilgiorno.it - Lecco, riaperta la Statale 36: ripristinata la circolazione in entrambi i sensi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – La36 è di nuovo aperta, in entrambe le direttrici. Nella prima serata di oggi, dopo che i vigili del fuoco hanno terminato di prosciugare l'acqua che ieri ha allagato la galleria San Martino della 36, i tecnici di Anas hanno ripristinato laanche in direzione nord, da Milano verso. Al momento è stata attivata solo una delle due corsie, mentre una resta temporaneamente ancora impraticabile. Già ieri era stata inveceuna parte della carreggiata sud, da Colico verso Milano, che poi nel pomeriggio di oggi è statacompletamente. L'emergenza quindi è terminata. Sono state 36 ore di delirio, sia per gli automobilisti e camionisti in viaggio sulla, sia per i lecchesi e quanti abitano lungo i tragitti alternativi alla 36.

