Dilei.it - Isolamento acustico del pavimento, a cosa serve e come farlo

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’inquinamentoè uno dei problemi più grandi del nostro secolo. Siamo esposti continuamente ai rumori, anche in casa nostra, dove, però, possiamo optare per tecnologie d’avanguardia per proteggerci. In effetti, l’(e termico) viene di solito affrontato in relazione agli infissi. Ma a quanti di noi è capitato di ascoltare il calpestio dei vicini? O magari la musica troppo alta? Per la vita domestica, una soluzione esiste: si chiamadel. Vediamo cos’è, ae quali sono i vantaggi. Cos’è l’delMolto dipende dal contesto in cui viviamo: chi abita nel centro cittadino sa molto bene che i rumori possono essere piuttosto problematici, soprattutto durante alcune fasce orarie.