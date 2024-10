Iran: "Vittime di enorme cyber-attacco" (Di sabato 12 ottobre 2024) 15.10 L'Iran denuncia di aver subito attacchi informatici "enormi e senza precedenti" ai tre rami di governo, magistratura e parlamento e contro l'industria nucleare. Lo ha annunciato l'ex segretario dell'agenzia nazionale per il web, Firouzbadi, citato da media locali. "Negli attacchi è stata rubata una gran quantità di informazioni", ha anche detto Firouzbadi, senza menzionare la data degli attacchi.Tra gli obiettivi, ha continuato, anche reti di distribuzione e trasporto di carburante, municipalità e porti. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 15.10 L'denuncia di aver subito attacchi informatici "enormi e senza precedenti" ai tre rami di governo, magistratura e parlamento e contro l'industria nucleare. Lo ha annunciato l'ex segretario dell'agenzia nazionale per il web, Firouzbadi, citato da media locali. "Negli attacchi è stata rubata una gran quantità di informazioni", ha anche detto Firouzbadi, senza menzionare la data degli attacchi.Tra gli obiettivi, ha continuato, anche reti di distribuzione e trasporto di carburante, municipalità e porti.

Medioriente - Israele promette risposta ad attacco Iran. Prime vittime in Libano tra soldati Idf - Il capo dell’esercito Mohammad Bagheri ha preannunciato raid “ad intere infrastrutture”, mentre l’ex comandante della Forza Qods iraniana, Ahmad Vahidi, ha minacciato: “Se il regime sionista commetterà un errore, potremmo dimostrare che possiamo radere al suolo Tel Aviv in una sola notte”. Katz ha sostenuto la sua decisione affermando che “chi non è in grado di condannare inequivocabilmente ... (Lapresse.it)

Esplode una miniera di carbone nell'Iran orientale - 30 le vittime - Una fuga di metano sarebbe all’origine dell’ esplosione nella miniera di carbone a Tabas , nell’Iran orientale, che ha anche provocato oltre a 30 vittime diversi feriti, secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana. L'esplosione è avvenuta nella tarda serata di sabato, mentre circa 70 minatori erano presenti sul posto di lavoro, a 540 chilometri a sud-est di Teheran. (Gazzettadelsud.it)

Idonei Concorso 2020 in piazza il 30 agosto - iniziative in 10 regioni : “Precari vittime di uno Stato tiranno” - Un concorso bandito nel 2020, rinviato al 2022 a causa dell'emergenza sanitaria, si è concluso con la pubblicazione di una graduatoria di idonei, pronti ad entrare nel mondo della scuola. L'articolo Idonei Concorso 2020 in piazza il 30 agosto, iniziative in 10 regioni: “Precari vittime di uno Stato tiranno” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

