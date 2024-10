Il talent show del sabato sera di Rai 1 entra nel vivo: stasera la prima eliminazione. Chi dovrà abbandonare la pista? (Di sabato 12 ottobre 2024) Su Rai 1 torna la sfida di ballo più avvincente della tv. Stasera in diretta alle 20.35 va in onda la terza puntata di Ballando con le stelle 2024, che vede scendere in pista 13 coppie di ballerini. Protagoniste saranno non solo le singole esibizioni, ma anche i successivi botta e risposta con la giuria, chiamata a esprimere un giudizio che contribuirà a stilare la classifica. Per Milly Carlucci, invece, la sfida prosegue non sul piano della danza bensì su quello degli ascolti. Su Canale 5 va in onda Tú sí que vales e fino ad ora si può parlare di risultati pressoché simili. Lo scarto, infatti, è stato di circa 1 punto di share a puntata, prima a vantaggio di Rai 1, poi di Canale 5. Iodonna.it - Il talent show del sabato sera di Rai 1 entra nel vivo: stasera la prima eliminazione. Chi dovrà abbandonare la pista? Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Su Rai 1 torna la sfida di ballo più avvincente della tv. Stain diretta alle 20.35 va in onda la terza puntata di Ballando con le stelle 2024, che vede scendere in pista 13 coppie di ballerini. Protagoniste saranno non solo le singole esibizioni, ma anche i successivi botta e risposta con la giuria, chiamata a esprimere un giudizio che contribuirà a stilare la classifica. Per Milly Carlucci, invece, la sfida prosegue non sul piano della danza bensì su quello degli ascolti. Su Canale 5 va in onda Tú sí que vales e fino ad ora si può parlare di risultati pressoché simili. Lo scarto, infatti, è stato di circa 1 punto di share a puntata,a vantaggio di Rai 1, poi di Canale 5.

