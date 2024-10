Il Napoli ed un mercato ancora in fermento (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Napoli è sempre attivo sul mercato. Il reparto più attenzionato dagli uomini di Conte sarebbe quello difensivo. Napoli, Juan Jesus in uscita Juan Jesus, difensore del Napoli, non rientra nei piani di Antonio Conte, lo sappiamo da tempo. Il brasiliano potrebbe lasciare gli azzurri a gennaio e al suo posto la società partenopea avrebbe sondato Jaka Bijol dell’Udinese e Nicolò Bertola dello Spezia. Lo scrive Il Mattino nell’edizione odierna: “E poi c’è lo sfogo di Juan Jesus che non è piaciuto a nessuno. Ma forse è un segnale chiaro: non vuole aspettare luglio, quando il suo contratto andrà in scadenza, per andare via. E il Napoli potrebbe liberarlo a gennaio. Dunque, ecco perché è stato sondato Jaka Bijol, 25enne difensore centrale dell’Udinese e della Slovenia. Manna monitora anche un centrale di 22 anni dello Spezia, Nicolò Bertola. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilè sempre attivo sul. Il reparto più attenzionato dagli uomini di Conte sarebbe quello difensivo., Juan Jesus in uscita Juan Jesus, difensore del, non rientra nei piani di Antonio Conte, lo sappiamo da tempo. Il brasiliano potrebbe lasciare gli azzurri a gennaio e al suo posto la società partenopea avrebbe sondato Jaka Bijol dell’Udinese e Nicolò Bertola dello Spezia. Lo scrive Il Mattino nell’edizione odierna: “E poi c’è lo sfogo di Juan Jesus che non è piaciuto a nessuno. Ma forse è un segnale chiaro: non vuole aspettare luglio, quando il suo contratto andrà in scadenza, per andare via. E ilpotrebbe liberarlo a gennaio. Dunque, ecco perché è stato sondato Jaka Bijol, 25enne difensore centrale dell’Udinese e della Slovenia. Manna monitora anche un centrale di 22 anni dello Spezia, Nicolò Bertola.

