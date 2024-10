Ilrestodelcarlino.it - Il Castelfidardo ora è più sereno: "Contro il Sora una partita difficile"

(Di sabato 12 ottobre 2024) "Finalmente iniziamo a sorridere". Lo esclama Gianmarco Fabbri, capitano del. La squadra biancoverde ha trascorso una settimana felice, la prima da quando è iniziato il campionato, merito della netta e roboante vittoria casalinga, la prima in questo torneo di D, colta domenicail Termoli grazie al gol iniziale di Miotto, alla doppietta di Nanapere e ai rigori realizzati da Paponi e Fabbri. Di quest’ultimo il rigore che è valso il 2-0 a inizio ripresa, con quel sinistro a fil di palo che ha tagliato le gambe ai molisani visto che una manciata di secondi prima era arrivata la seconda espulsione per gli ospiti per fallo in area da cui poi è scaturito il penalty.