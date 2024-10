Henry Cavill sarebbe in trattative per un ruolo “completo” nel Marvel Cinematic Universe (Di sabato 12 ottobre 2024) Henry Cavill sarebbe in trattative per un ruolo “completo” nel Marvel Cinematic Universe Dopo un breve ritorno nei panni di Superman in Black Adam, Henry Cavill si ritrova senza un franchise di supereroi tra le mani. La Warner Bros. non ha mai trattato particolarmente bene la star di L’uomo d’acciaio e Justice League, e un salto nel Marvel Cinematic Universe sembra un passo logico per l’attore britannico. L’abbiamo già visto in Deadpool & Wolverine di quest’estate, quando è apparso come variante di Wolverine, soprannominato “Cavillrine”. Molti fan vorrebbero però vedere Cavill riprendere il ruolo di successore permanente di Hugh Jackman dopo Avengers: Secret Wars, anche se in passato abbiamo sentito che Wolverine potrebbe essere messo da parte nel previsto reboot degli X-Men. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di sabato 12 ottobre 2024)inper un” nelDopo un breve ritorno nei panni di Superman in Black Adam,si ritrova senza un franchise di supereroi tra le mani. La Warner Bros. non ha mai trattato particolarmente bene la star di L’uomo d’acciaio e Justice League, e un salto nelsembra un passo logico per l’attore britannico. L’abbiamo già visto in Deadpool & Wolverine di quest’estate, quando è apparso come variante di Wolverine, soprannominato “rine”. Molti fan vorrebbero però vedereriprendere ildi successore permanente di Hugh Jackman dopo Avengers: Secret Wars, anche se in passato abbiamo sentito che Wolverine potrebbe essere messo da parte nel previsto reboot degli X-Men.

Voltron – Henry Cavill si unisce al cast - ma chi interpreterà? - Per quanto riguarda l’interpretazione di uno dei due, non ne siamo ancora certi, poiché non sono stati inseriti personaggi ufficiali. Non si sa chi Cavill interpreterà nel film, ma sarà protagonista insieme al grande casting rivelato ieri Daniel Quinn-Toye (Badults, Outlander). . Detto questo, sappiamo che Rawson Marshall Thurber (Red Notice) sta dirigendo il progetto, mentre Ellen Shanman sta ... (Nerdpool.it)

Mister Movie | Il film Voltron aggiunge Henry Cavill al cast - ma chi interpreterà? - Amazon MGM Studios ha iniziato a rivelare il cast per il tanto atteso film Voltron, e la notizia più sorprendente riguarda Henry Cavill, noto per i suoi ruoli iconici in The Witcher e Superman. Anche se non è ancora chiaro chi interpreterà Cavill nel film, la sua presenza nel cast, confermata da Variety, ha già…. (Mistermovie.it)

Voltron : Henry Cavill nel cast dell’adattamento live action - Cavill di recente ha avuto un ruolo da protagonista nel film tratto dalla graphic novel “Argylle“, nel film Amazon “Il ministero della guerra sporca” (la nostra recensione), ed ha ottenuto un ruolo iconico in Deadpool & Wolverine. La notizia dell’ingaggio della stella hollywoodiana Henry Cavill (confermata da Deadline) non può che essere l’input giusto per avviare i motori verso le sale ... (Universalmovies.it)