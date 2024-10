Giorgetti: “Se non arrivano proposte dai ministeri sui tagli, tocca a me la parte del cattivo” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non fa concessioni. Durante la celebrazione del Foglio, ha chiarito le sue posizioni: “Ho invitato i miei colleghi a proporre tagli alle spese che consideriamo superflue; in caso contrario, sarà il ministro dell’Economia a dover assumere il ruolo del ‘cattivo’ e a prendere le decisioni necessarie”.Leggi anche: Multe automatiche per chi guarda il calcio con il “Pezzotto”, come funzionano In seguito, ha aggiunto: “Nel prossimo bilancio non ci saranno nuove tasse. Stiamo già riducendo la pressione fiscale, senza fare semplici promesse. Lo dimostra quanto realizzato nell’ultima legge di bilancio. Il taglio del cuneo fiscale, che molti ritenevano impossibile o temporaneo, diventerà una misura permanente, rispondendo così a una narrazione contraria. Thesocialpost.it - Giorgetti: “Se non arrivano proposte dai ministeri sui tagli, tocca a me la parte del cattivo” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo, non fa concessioni. Durante la celebrazione del Foglio, ha chiarito le sue posizioni: “Ho invitato i miei colleghi a proporrealle spese che consideriamo superflue; in caso contrario, sarà il ministro dell’Economia a dover assumere il ruolo del ‘’ e a prendere le decisioni necessarie”.Leggi anche: Multe automatiche per chi guarda il calcio con il “Pezzotto”, come funzionano In seguito, ha aggiunto: “Nel prossimo bilancio non ci saranno nuove tasse. Stiamo già riducendo la pressione fiscale, senza fare semplici promesse. Lo dimostra quanto realizzato nell’ultima legge di bilancio. Ilo del cuneo fiscale, che molti ritenevano impossibile o temporaneo, diventerà una misura permanente, rispondendo così a una narrazione contraria.

