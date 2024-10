Metropolitanmagazine.it - ”Frammenti di memoria”, a fine novembre esce in Italia per Longanesi l’atteso memoir di Whoopi Goldberg

(Di sabato 12 ottobre 2024) A2024 uscirà ildell’attricediedito. Un viaggio narrativo e intimo dall’infanzia, passando per la carriera, i successi e i fallimenti di una delle attrici più amante a livello mondiale., arriva ildi” Photocredit: ANSA2024di, un viaggio nella vita di una delle attrici più amate nel panorama del cinema. Un racconto intimo in cui l’attrice ripercorre le tappe salienti della sua esistenza: l’infanzia, il debutto, la carriera, i successi e i fallimenti ma anche gli aspetti più privati come l’importanza di due figure salienti per: la madre Emma e il fratello Clyde, entrambi scomparsi.