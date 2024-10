Firenze, al Teatro Lumiére si ride con la commedia ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’ (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Al Teatro Lumiére si ride con la commedia ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’. I Pinguini Theater in scena con lo spettacolo scelto per l’apertura della stagione del Teatro. Appuntamento venerdì 18 ottobre ore 20:45, sabato 19 ottobre ore 20:45 e domenica 20 ottobre ore 16:45. “Una commedia ricca di colpi di scena, gag, equivoci, trucchi, spaventi, il tutto ambientato in un albergo di lusso anni ’90”, come racconta il regista Pietro Vené che prosegue: “Da non perdere questo classico brillantissimo del Teatro che è anche ben presentato attraverso una scenografia di tutto rispetto. Gli attori in scena saranno ancor più valorizzati da una bella idea di ambientazione girevole: un allestimento che riprende l’originale soluzione dell’autore dando un forte dinamismo alla scena. Lanazione.it - Firenze, al Teatro Lumiére si ride con la commedia ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Alsicon la‘Seuna. I Pinguini Theater in scena con lo spettacolo scelto per l’apertura della stagione del. Appuntamento venerdì 18 ottobre ore 20:45, sabato 19 ottobre ore 20:45 e domenica 20 ottobre ore 16:45. “Unaricca di colpi di scena, gag, equivoci, trucchi, spaventi, il tutto ambientato in un albergo di lusso anni ’90”, come racconta il regista Pietro Vené che prosegue: “Da non perdere questo classico brillantissimo delche è anche ben presentato attraverso una scenografia di tutto rispetto. Gli attori in scena saranno ancor più valorizzati da una bella idea di ambientazione girevole: un allestimento che riprende l’originale soluzione dell’autore dando un forte dinamismo alla scena.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - Margot Marrone presenta ‘Gli alberi muovono il vento’ al Teatro Niccolini - Nel 2013 è stata assorbita dal gruppo editoriale Polistampa. L’autrice, nata in Francia nel 1970, vive in Danimarca dove si dedica a tempo pieno alla scrittura. 218, euro 15), opera dell’esordiente Margot Marrone, è in libreria dal primo luglio, mentre Diario di una badante di Guido Barbagli, già autore del fortunato Non sei nessuno (2009), da settembre. (Lanazione.it)

Firenze - si alza il sipario sul teatro di Cestello. Al via la nuova stagione - La diva del canto Donatella Alamprese sarà presente con due appuntamenti, il 14 e 15 dicembre, con "Cantando in bicicletta" e ad aprile con "A sud del cuore". Andrea Muzzi porterà qui la sua "Scuola di Fallimento", in coppia con Francesca Corrado, tre lezioni, tra dicembre e marzo, con ospiti vip, per raccontare come attraverso le sconfitte si possa arrivare, stabilmente, al successo. (Lanazione.it)

Firenze - uno spettacolo di teatro-danza dedicato alla salute mentale - Uno spettacolo di teatro-danza sul tema della salute mentale. "La salute psicologica è parte fondamentale della salute di ognuno di noi – dice Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana – come hanno dimostrato gli anni del covid e del post covid. È l’appuntamento organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana in occasione del Mese della Psicologia. (Lanazione.it)