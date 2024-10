Esibizione a rischio per un concorrente di Ballando con le stelle: problemi di salute, gli aggiornamenti – VIDEO (Di sabato 12 ottobre 2024) Francesco Paolantoni, comico napoletano e uno dei concorrenti più amati dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, potrebbe non esibirsi come previsto nella prossima puntata a causa di un problema di salute. La notizia è stata resa nota dallo stesso Paolantoni e dalla sua insegnante di ballo, Anastasia Kuzmina, tramite un VIDEO pubblicato su Instagram, "Esibizione a rischio per un concorrente di Ballando con le stelle: problemi di salute, gli aggiornamenti – VIDEO" L'articolo Esibizione a rischio per un concorrente di Ballando con le stelle: problemi di salute, gli aggiornamenti – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Esibizione a rischio per un concorrente di Ballando con le stelle: problemi di salute, gli aggiornamenti – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Francesco Paolantoni, comico napoletano e uno dei concorrenti più amati dell’attuale edizione dicon le, potrebbe non esibirsi come previsto nella prossima puntata a causa di un problema di. La notizia è stata resa nota dallo stesso Paolantoni e dalla sua insegnante di ballo, Anastasia Kuzmina, tramite unpubblicato su Instagram, "per undicon ledi, gli" L'articoloper undicon ledi, gliproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle - oggi terza puntata : concorrenti e ospiti - prima eliminazione in arrivo - In gara tutte le 13 coppie, visto che non c'è stata ancora nessuna eliminazione. In […]. 35 su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli. Ballerini per una notte Fabio Caressa e Benedetta Parodi Terza puntata di Ballando con le stelle 2024, in onda oggi sabato 12 ottobre alle 20. (Sbircialanotizia.it)

Ballando con le Stelle - a rischio l’esibizione di Francesco Paolantoni per un problema di salute - Problemi di salute per Francesco Paolantoni a Ballando con le Stelle L'articolo Ballando con le Stelle, a rischio l’esibizione di Francesco Paolantoni per un problema di salute proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Ballando con le stelle - oggi terza puntata : concorrenti e ospiti - prima eliminazione in arrivo - In gara tutte le 13 coppie, visto che non c'è stata ancora nessuna eliminazione. Ballerini per una notte Fabio Caressa e Benedetta Parodi Terza puntata di Ballando con le stelle 2024, in onda oggi sabato 12 ottobre alle 20. In […]. 35 su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli. (Sbircialanotizia.it)

Ballando con le stelle - oggi terza puntata : concorrenti e ospiti - prima eliminazione in arrivo - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)