Ilfattoquotidiano.it - Esami superati con l’aiuto di un prof, l’Università di Genova chiede quasi mezzo milione di risarcimento agli ex studenti

(Di sabato 12 ottobre 2024) Proprio due anni fa era l’indagine “110 e frode” acon l’ipotesi del superamento degligrazie alda casa di un ex docente. Oggi la Repubblica riporta la notizia chedi, a due anni daccertamenti,a 26 exdi Economia e a un docente di scuola superioredi. La richiesta è stata presentata ai giudici tramite l’Avvocatura dello Stato. Il Tribunale deciderà alla prossima udienza. Stano all’accusa quello deglie dell’ex“era un sistema collaudato” nel quale un ex insegnante delle superiori suggeriva risposte via WhatsApp e scriveva tesine sotto compenso di molti universitari. Il caso era emerso due anni fa con l’avviso di conclusione indagini per fatti risalenti tra il 2018 e il 2019.