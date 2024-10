Erasmus days 2024, l’ottava edizione dal 14 al 19 ottobre (Di sabato 12 ottobre 2024) Dal 14 al 19 ottobre tornano gli Erasmus days. Per chi vuole proporre un evento, c’è tempo fino al 14 ottobre. L’iniziativa rappresenta un momento importante per condividere la propria esperienza Erasmus+, diffondere i risultati dei progetti realizzati, ma anche l’occasione per scoprire il Programma, confrontarsi con altre esperienze. L'articolo Erasmus days 2024, l’ottava edizione dal 14 al 19 ottobre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dal 14 al 19tornano gli. Per chi vuole proporre un evento, c’è tempo fino al 14. L’iniziativa rappresenta un momento importante per condividere la propria esperienza+, diffondere i risultati dei progetti realizzati, ma anche l’occasione per scoprire il Programma, confrontarsi con altre esperienze. L'articolodal 14 al 19

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Erasmus Plus : scadenza prorogata all’8 ottobre per alcune azioni del programma - . L'articolo Erasmus Plus: scadenza prorogata all’8 ottobre per alcune azioni del programma sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La Commissione Europea ha deciso di prorogare la scadenza del 1° ottobre 2024 per alcune azioni del programma Erasmus Plus, a causa delle inondazioni che hanno colpito vari Paesi dell'Europa centrale. (Orizzontescuola.it)

Erasmus+ - il 1° ottobre scadenza candidature Accreditamento KA120 e Partenariati di piccola scala - Scadono il 1° ottobre 2024, ore 12, i termini per presentare la candidatura e partecipare ai programmi Erasmus+. . L'articolo Erasmus+, il 1° ottobre scadenza candidature Accreditamento KA120 e Partenariati di piccola scala sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La scadenza si riferisce in particolare all’Accreditamento KA120 (Istruzione scolastica e Educazione degli adulti) e ai ... (Orizzontescuola.it)

Erasmus+ - il 1° ottobre scadenza candidatura Accreditamento KA120 e Partenariati di piccola scala - La scadenza si riferisce in particolare all’Accreditamento KA120 (Istruzione scolastica e Educazione degli adulti) e ai Partenariati su piccola scala KA210. Scadono il 1° ottobre 2024, ore 12, i termini per presentare la candidatura e partecipare ai programmi Erasmus+. L'articolo Erasmus+, il 1° ottobre scadenza candidatura Accreditamento KA120 e Partenariati di piccola scala sembra essere il ... (Orizzontescuola.it)