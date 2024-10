Elon Musk e l’inquietante sfilata dei robot: ecco Optimus, l’umanoide che ci aiuterà a fare tutto (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un battaglione di robot in tutto e per tutto somiglianti a esseri umani che sfilano sul palco. Elon Musk all'evento We robot presenta Optimus, l'umanoide che come un perfetto maggiordomo è in grado di servire a tavola, pulire la cucina, annaffiare le piante, scaricare la macchina dai bagagli e persino intrattenere i ragazzi L'articolo Elon Musk e l’inquietante sfilata dei robot: ecco Optimus, l’umanoide che ci aiuterà a fare tutto proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un battaglione diine persomiglianti a esseri umani che sfilano sul palco.all'evento Wepresenta, l'umanoide che come un perfetto maggiordomo è in grado di servire a tavola, pulire la cucina, annaffiare le piante, scaricare la macchina dai bagagli e persino intrattenere i ragazzi L'articolodeiche ciproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

