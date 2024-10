È l’ora della M4, Milano si tinge di blu. Alle 13.30 apre l’intera linea da San Cristoforo a Linate, ecco come cambia la mobilità (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ottobre 2024 – ??Il gran giorno della Metropolitana 4 è arrivato: dAlle 13.30 di oggi la nuova linea sotterranea di Milano sarà percorribile per intero, da est ad ovest, dall’aeroporto di Linate alla stazione ferroviaria di San Cristoforo passando per il centro città, vale a dire per San Babila o Santa Sofia o Sforza-Policlinico. In tutto 30 minuti di tempo per percorrere i 15,2 chilometri di tracciato scanditi da 21 stazioni. Per l’esattezza, oggi sarà inaugurata l’ultima tratta, quella che va da San Babila a San Cristoforo. L’apertura della tratta ovest comporterà un ridisegno delle linee di superfcie che finora l’hanno coperta. La riorganizzazione delle linee di superficie Il riassetto sarà realizzato in due fasi. Ilgiorno.it - È l’ora della M4, Milano si tinge di blu. Alle 13.30 apre l’intera linea da San Cristoforo a Linate, ecco come cambia la mobilità Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – ??Il gran giornoMetropolitana 4 è arrivato: d13.30 di oggi la nuovasotterranea disarà percorribile per intero, da est ad ovest, dall’aeroporto dialla stazione ferroviaria di Sanpassando per il centro città, vale a dire per San Babila o Santa Sofia o Sforza-Policlinico. In tutto 30 minuti di tempo per percorrere i 15,2 chilometri di tracciato scanditi da 21 stazioni. Per l’esattezza, oggi sarà inaugurata l’ultima tratta, quella che va da San Babila a San. L’aperturatratta ovest comporterà un ridisegno delle linee di superfcie che finora l’hanno coperta. La riorganizzazione delle linee di superficie Il riassetto sarà realizzato in due fasi.

