Cina | tennis fan day dedicato a Roger Federer a Shanghai

Shanghai, 12 ott – (Xinhua) – L'ex tennista svizzero Roger Federer (secondo da sinistra), il cantante Eason Chan (primo da sinistra), il tennista cinese Zhang Zhizhen (secondo da destra) e il giocatore cinese di ping pong Fan Zhendong posano per una foto durante l'evento Roger Federer Fan Day al torneo di tennis ATP World Tour Shanghai Masters, a Shanghai, nella Cina orientale, l'11 ottobre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua

