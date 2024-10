Biella, bambino morso alla testa da un cane: è grave (Di sabato 12 ottobre 2024) Il piccolo, di 8 anni, era a una festa di compleanno. E' stato trasportato in codice rosso in ospedale A Biella, via Santuario d'Oropa, un bambino di 8 anni che era a una festa di compleanno è stato morso alla testa da un cane di grossa taglia. Il bambino è stato trasportato in codice rosso Sbircialanotizia.it - Biella, bambino morso alla testa da un cane: è grave Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il piccolo, di 8 anni, era a una festa di compleanno. E' stato trasportato in codice rosso in ospedale A, via Santuario d'Oropa, undi 8 anni che era a una festa di compleanno è statoda undi grossa taglia. Ilè stato trasportato in codice rosso

