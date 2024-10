Berardi in una Big di Serie A a gennaio, dove giocherà (Di sabato 12 ottobre 2024) Finalmente in campo dopo il lungo infortunio, per Domenico Berardi si prospetta un ritorno immediato in Serie A. Ecco dove potrebbe andare Sono stati sette mesi lunghissimi quelli appena trascorsi per Domenica Berardi, finalmente recuperato dal grave infortunio in cui è incorso nello scorso campionato di Serie A. Domenico Berardi in campo con il Sassuolo (Foto LaPresse) – Serieanews.comEra lo scorso 3 marzo, quando nel corso di Verona-Sassuolo, Berardi si è procurato la rottura del tendine d’Achille, un ko che non gli ha permesso di contribuire alla lotta salvezza che coinvolgeva i neroverdi e di partecipare a Euro 2024 con la Nazionale. Sabato scorso, l’attaccante del Sassuolo è tornato in campo per uno spezzone di partita contro il Cittadella. Giusto il tempo di farsi subito notare con l’assist per il gol del 6-1 finale servito a Thorstvedt. Serieanews.com - Berardi in una Big di Serie A a gennaio, dove giocherà Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Finalmente in campo dopo il lungo infortunio, per Domenicosi prospetta un ritorno immediato inA. Eccopotrebbe andare Sono stati sette mesi lunghissimi quelli appena trascorsi per Domenica, finalmente recuperato dal grave infortunio in cui è incorso nello scorso campionato diA. Domenicoin campo con il Sassuolo (Foto LaPresse) –anews.comEra lo scorso 3 marzo, quando nel corso di Verona-Sassuolo,si è procurato la rottura del tendine d’Achille, un ko che non gli ha permesso di contribuire alla lotta salvezza che coinvolgeva i neroverdi e di partecipare a Euro 2024 con la Nazionale. Sabato scorso, l’attaccante del Sassuolo è tornato in campo per uno spezzone di partita contro il Cittadella. Giusto il tempo di farsi subito notare con l’assist per il gol del 6-1 finale servito a Thorstvedt.

