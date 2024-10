Basket A2 2024 2025 | la Fortitudo Bologna sbanca Cremona Rieti batte Pesaro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ha avuto inizio con tre anticipi la quarta giornata del campionato di A2 di. Seconda vittoria stagionale per l’Avellino, che si impone al termine di un match equilibrato per 85-80 su Vigevano con un Mussini da 20 punti, ben coadiuvato dai 15 di Earlington, dai 13 di Bortolin e dagli 11 di Lewis; agl iospiti non basta la prestazione da 20 punti di Myles Mack. Secondo successo di fila per la, che ottiene una gran vittoria sul campo della Juvicon i 22 punti di Kenny Gabriel e portando anche Fantinelli (16) e Freeman (13) in doppia cifra. Jazz Johnson ne mette 29 nell’affermazione della Sebastianiper 86-80 su, a cui non bastano i 30 di Khalil Ahmad. RISULTATI E CLASSIFICAA2: laSportFace.