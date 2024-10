Australia, l’apertura di Re Carlo: “Popolo può scegliere se diventare una repubblica” (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo ha reso noto il Daily Mail, che ha visionato le corrispondenze di lettere tra l'Australian Republic Movement e i funzionari di Buckingham Palace Re Carlo ha ammesso che spetta al Popolo Australiano decidere se il Paese rimarrà una monarchia costituzionale o diventerà una repubblica. Lo ha reso noto il Daily Mail, che ha visionato Sbircialanotizia.it - Australia, l’apertura di Re Carlo: “Popolo può scegliere se diventare una repubblica” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo ha reso noto il Daily Mail, che ha visionato le corrispondenze di lettere tra l'n Republic Movement e i funzionari di Buckingham Palace Reha ammesso che spetta alno decidere se il Paese rimarrà una monarchia costituzionale o diventerà una. Lo ha reso noto il Daily Mail, che ha visionato

