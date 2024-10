Alto impatto, ancora controlli su auto e persone al Nicolosi (Di sabato 12 ottobre 2024) ancora un sabato sera di controlli straordinari sul territorio nell'ambito di "Alto impatto" quello di ieri da parte del comando provinciale dei carabinieri in coordinamento con la questura e il comando provinciale della Guardia di finanza. Osservato speciale ancora una volta il quartiere Latinatoday.it - Alto impatto, ancora controlli su auto e persone al Nicolosi Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)un sabato sera distraordinari sul territorio nell'ambito di "" quello di ieri da parte del comando provinciale dei carabinieri in coordinamento con la questura e il comando provinciale della Guardia di finanza. Osservato specialeuna volta il quartiere

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bimbo portato via dal padre - la mamma a La Vita in Diretta : “Mi ha chiamato - assurdo che mi controlli ancora” - La mamma Claudia Ciampa a La Vita in Diretta: "Voglio rivedere mio figlio, qualcuno mi aiuti". La nonna: "Non dormiamo più"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Piazza Gobetti dopo i lavori : "Ancora spaccio e bivacchi. Ma più controlli e pulizia" - Ma altri residenti percepiscono un miglioramento. È stata potenziata l’illuminazione, sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali, sono stati organizzati eventi e mercatini, "ma è cambiato ben poco", racconta Francesca Lodati, che abita in zona. "Dopo una certa ora è rischioso passeggiare con i bambini". (Ilgiorno.it)

"Guerra" all'illegalità : ancora una notte di controlli a Porto Empedocle - Tre - dei 96 veicoli controllati - sono stati posti sotto sequestro amministrativo, elevate inoltre sanzioni per 7.000 euro. Sono proseguiti anche sabato i controlli della polizia, dei carabinieri e dei vigili urbani a Porto Empedocle. Servizi straordinari per prevenire e reprimere i reati e... (Agrigentonotizie.it)