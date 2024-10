WTA 1000 di Wuhan Paolini è eliminata ai quarti di finale | addio al torneo individuale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

, 11 ottobre 2024 – Non riesce a passare il turno Jasmine, al WTAdi, in svolgimento in Cina. L'Azzurra, numero sei al mondo, è stata sconfitta dalla tennista di casa Qinwen Zheng, numero 7, in Classifica Mondiale, aidi. Laha perso al primo set 6-2. Ha vinto poi il secondo 3-6, raggiungendo il pareggio. L'avversaria ha poi vinto in rimonta nel terzo, sempre sul 3-6.