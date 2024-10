Thesocialpost.it - Vannacci a processo, il suo “Mondo al contrario” lo mette nei guai

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il generale Robertoandrà a. La decisione è stata presa dal Gip del Tribunale militare di Roma, che ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura nei confronti dell’eurodeputato della Lega. Il giudice, quindi, non è d’accordo con i pubblici ministeri: secondo lui,potrebbe aver diffamato un militare in un passaggio del suo controverso libro Ilal. La procura ha 10 giorni per formalizzare l’accusa Ora, la procura militare avrà dieci giorni di tempo per formulare l’imputazione coatta. La direzione del procedimento è già delineata: ci sarà unper il generale. Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per, soprattutto considerando che due altre inchieste legate allo stesso libro sono state archiviate.