Unifil, perché Israele ha colpito la forza di pace Onu in Libano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli attacchi “deliberati” alle postazioni dei caschi blu sembrano parte di una strategia per allontanare i peacekeepers dal confine, facilitando le operazioni militari israeliane contro Hezbollah Wired.it - Unifil, perché Israele ha colpito la forza di pace Onu in Libano Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli attacchi “deliberati” alle postazioni dei caschi blu sembrano parte di una strategia per allontanare i peacekeepers dal confine, facilitando le operazioni militari israeliane contro Hezbollah

Tajani : “Attacco Israele a Unifil inaccettabile. Ora voglio le scuse” - “Accordi disattesi, un atto inaccettabile” Tajani ha definito l’accaduto “inaccettabile“, affermando che è inconcepibile che “per errore o, peggio ancora, intenzionalmente vengano colpite basi di Unifil”. “Noi facciamo tutto quello che è in nostro possesso per garantire l’integrità di questi ragazzi”, ha assicurato, “ma la missione deve andare avanti per garantire la pace e impedire che la ... (Thesocialpost.it)

Unifil - Crosetto : «L’attacco non è un incidente - ma un crimine di guerra. Colpiti mezzi italiani - l’Italia non prende ordini da Israele» - Nel frattempo, l’UNIFIL ha mantenuto una presenza costante, ma con limitate capacità di mediazione o intervento nelle azioni militari. Cos’è UNIFIL? La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) è stata istituita nel 1978 con il compito di monitorare il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano e ripristinare la pace nella regione. (Thesocialpost.it)

Idf : “Ucciso capo Jihad islamica palestinese Mohammad Abdullah” in Cisgiordania - Tajani : “Vogliamo scuse da Israele per attacco Unifil” - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver “ucciso Mohammad Abdullah, comandante supremo della Jihad islamica palestinese”. Antonio Tajani in merito l'attacco in Libano, ha affe . Quest'ultimo sarebbe morto nel raid aereo che ieri ha colpito il campo profughi di Nur Shams a Tulkarem, in Cisgiordania. (Ilgiornaleditalia.it)