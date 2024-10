Unifil, l’Italia difende il suo impegno per la pace in Libano: un ponte diplomatico e umanitario (Di venerdì 11 ottobre 2024) La missione Unifil, attiva dal 1978, non ha mai conosciuto un livello di tensione così alto dal conflitto del 2006. I caschi blu, con oltre 10.000 soldati provenienti da 50 Paesi, pattugliano quotidianamente la Blue Line, confine di 120km tracciato dalle Nazioni Unite tra Libano e Israele, cercando di evitare una nuova escalation tra le parti. Tuttavia, gli attacchi israeliani contro le postazioni Onu sotto comando italiano hanno destabilizzato ulteriormente una situazione già precaria. Il ruolo dell’Italia: l’impegno non vacilla l’Italia con i suoi 1256 militari, 374 mezzi terrestri e sei mezzi aerei, guida una delle missioni più importanti e riconosciute a livello internazionale. L’efficienza italiana è stata già dimostrata in Iraq, oggi in Niger, e domani magari a Gaza, dato che gli USA hanno già esplorato con i Carabinieri la possibilità di fare patrolling nella Striscia. Secoloditalia.it - Unifil, l’Italia difende il suo impegno per la pace in Libano: un ponte diplomatico e umanitario Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La missione, attiva dal 1978, non ha mai conosciuto un livello di tensione così alto dal conflitto del 2006. I caschi blu, con oltre 10.000 soldati provenienti da 50 Paesi, pattugliano quotidianamente la Blue Line, confine di 120km tracciato dalle Nazioni Unite trae Israele, cercando di evitare una nuova escalation tra le parti. Tuttavia, gli attacchi israeliani contro le postazioni Onu sotto comando italiano hanno destabilizzato ulteriormente una situazione già precaria. Il ruolo del: l’non vacillacon i suoi 1256 militari, 374 mezzi terrestri e sei mezzi aerei, guida una delle missioni più importanti e riconosciute a livello internazionale. L’efficienza italiana è stata già dimostrata in Iraq, oggi in Niger, e domani magari a Gaza, dato che gli USA hanno già esplorato con i Carabinieri la possibilità di fare patrolling nella Striscia.

